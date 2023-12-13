Устройство фасада новой школы началось в Балашихе

Строители начали выполнять устройство фасада новой школы, рассчитанной на 1,5 тысячи учеников, которая появится на улице Трубецкая в подмосковной Балашихе. Об этом сообщили в областном Минстрое.

«На строительной площадке 140 рабочих и пять единиц техники. Строители приступили к устройству фасадов, продолжается установка оконных блоков, монтаж инженерных сетей», — говорится в сообщении.

В здании площадью более 25 тысяч квадратных метров будет четыре этажа. Там разместят учебные классы, помещения групп продленного дня, спортзалы, актовый зал, читальный зал с ИT-зоной, столовую и другие помещения. На прилегающей территории обустроят стадион с беговыми дорожками, площадки для спортивных игр и проведения общешкольных мероприятий. Строительство завершат к началу нового учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.