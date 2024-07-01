Устройство фундамента будущего образовательного комплекса началось в Котельниках

В микрорайоне Опытное поле городского округа Котельники продолжается строительство воспитательно-образовательного комплекса, площадь которого составит почти 45 тысяч квадратных метров, работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Подрядчик приступил к устройству фундаментной плиты первого модуля. Одновременно продолжается вынос инженерных сетей», — говорится в сообщении.

Комплекс будет состоять из нескольких модулей, в него войдут школа на 2,1 тысячи учеников и детский сад на 350 воспитанников. В школьном блоке разместят учебные классы, мастерские, кабинеты кулинарии, кройки и шитья, актовый зал с эстрадой, четыре спортзала, пищеблок и столовые, медблок, библиотечно-информационный центр с IT-зоной, классы роботехники и IT полигон. В блоке детского сада обустроят групповые ячейки со спальнями, игровыми и обеденными зонами. На прилегающей территории появятся спортивные и игровые площадки. Завершение работ запланировано на 2025 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.