Устройство котлована новой школы стартовало в подмосковном Подольске

Подрядчик уже начал устраивать котлован большой современной школы, рассчитанной на тысячу сто учеников, в микрорайоне Климовск в городском округе Подольск. Об этом сообщили в Министерстве стройкомплекса региона.

В настоящее время на площадке задействовано порядка тридцати рабочих, а также семь единиц техники. Примечательно, что все строительные работы должны быть завершены в 2024 году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.