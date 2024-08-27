Устройство нового съезда к ЖК «Алексеевская Роща» стартовало в Балашихе

В Балашихе началось устройство нового съезда к ЖК «Алексеевская Роща» с Щелковского шоссе, работы проведет администрация округа. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Планируется обустроить левый поворот у Бургер Кинга, чтобы обеспечить заезд автобусов большого класса на территорию ЖК, так как сейчас они для заезда делают крюк в три километра по Щелковскому шоссе. После устройства съезда экономия в пути составит 20-30 минут в час пик», — говорится в сообщении.

Сейчас строители подготавливают территорию для обустройства съезда. Помимо этого, в рамках проекта рабочие организуют одностороннее движение и перенесут остановочный пункт на территории жилого комплекса. Все работы планируют завершить в ноябре 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.