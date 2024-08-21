Устройство свайного поля очередного корпуса жилого комплекса «Публицист» стартовало в Подмосковье

Девелопер DOGMA приступил к устройству свайного поля в 12 корпусе жилого комплекса на улице Зеленая Роща в Пушкинском городском округе. Об этом заявили в Министерстве жилищной политики Московской области.

В настоящий момент на стадии возведения три многоквартирных дома переменной этажности от 9 до 15 этажей. В корпусе №10 уже завершено устройство свайного поля, идет подготовка грунта для заливки фундамента будущего дома. В корпусе №11 строители активно возводят каркас здания, занимаются армированием стен.

На объекте также началось строительство корпуса №12. Рабочие завершили этап разработки котлована и приступили к устройству свайного поля. Всего на стройплощадке ЖК «Публицист» задействованы более двадцати единиц специальной строительной техники и свыше ста рабочих. Работы выполняются в соответствии со строительным графиком.

Ранее губернатор Андрей Воробьев и заместитель хокима Ташкентской области Отабек Султанбеков договорились об обмене опытом в сфере образования.