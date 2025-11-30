Утильсбор, биометрия и пенсия: что изменится в жизни россиян начиная с 1 декабря

С 1 декабря 2025 года в Российской Федерации вступают в силу законодательные изменения, затрагивающие различные сферы жизни. Об этом сообщает газета « Известия ».

В социальной сфере граждане, достигшие 80-летнего возраста в ноябре, будут получать удвоенную фиксированную часть страховой пенсии. Аналогичное увеличение предусмотрено для лиц с первой группой инвалидности.

В сфере автомобильного импорта изменяется порядок расчета утилизационного сбора. Для физических лиц-импортеров сохранены льготные ставки для автомобилей мощностью до 160 л. с., тогда как для более мощных транспортных средств размер сбора увеличится.

На финансовом рынке при распределении государственных ресурсов будет учитываться кредитный рейтинг банков. Также вводятся новые правила предоставления потребительской рассрочки с ограничением максимального срока и размера штрафных санкций.

Продолжается внедрение цифрового паспорта, который с конца декабря можно будет использовать в банках при условии предварительной очной идентификации.

На пограничных пунктах начинается эксперимент по сбору биометрических данных иностранных граждан. Исключение сделано для граждан Белоруссии, детей до шести лет и дипломатических работников.

Для должников упрощается процедура подачи жалоб на действия коллекторских агентств через портал «Госуслуги». Законом устанавливаются четкие ограничения по частоте телефонных контактов.

До конца декабря сохраняется возможность автоматического продления водительских удостоверений на три года при истечении срока их действия.

