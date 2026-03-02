Утиная оккупация: парк в Балашихе захватили сотни снежных птиц

Минувшие выходные в балашихинском парке «Пехорка» запомнились посетителям не только прогулками, но и настоящей снежной аномалией. Как пишет REGIONS , десятки, а может и сотня одинаковых снежных уток внезапно оккупировали скамейки, деревья и тропинки вдоль набережной. Информация о необычном явлении мгновенно разлетелась по телеграм-каналу «В Балашихе|Все новости».

Очевидцы рассказывают, что на одном квадратном метре можно было насчитать сразу несколько аккуратных фигурок. Цепочка утиного десанта тянулась практически до самой воды. Местные жители не скрывали умиления, но одновременно терялись в догадках.

«Это очень мило, но откуда у автора этой инсталляции столько терпения: слепить сотню одинаковых уточек. Сколько же времени на это потребовалось», — удивляются очевидцы.

Разгадка нашлась быстро, и ей поделились подписчики. Армия идеальных уток появилась не благодаря титаническому труду, а с помощью обычного снежколепа. Если снег липкий, а форма выбрана правильная, на создание одной уточки уходят секунды. Сотня таких фигур — дело максимум десяти минут.

Кстати, снежколепы в этом сезоне стали настоящими звездами маркетплейсов. Они уверенно вошли в топ зимних продаж, обогнав даже традиционные лопаты. И если раньше покупатели довольствовались круглыми формами для шариков, то сейчас в ход идут снежколепы в виде мишек, сердец, гранат и даже динозавров.

В «Пехорке», судя по всему, выбрали утку не случайно. Живущие на реке пернатые давно стали негласным символом парка и его главной живой достопримечательностью. Так что неизвестный художник не просто развлекся, а создал целую снежную аллею в честь местных обитателей.

Ранее сообщалось, что семья в Долгопрудном слепила из снега большого мартовского кота.