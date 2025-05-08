Утка в карамели и салат с крабом и клубникой: меню приема в Кремле для глав иностранных делегаций

В преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне телеграм-канал «Пул Первого» опубликовал информацию о том, как будут принимать глав иностранных делегаций в Кремле и что будет на праздничном столе.

В меню представлены разнообразные блюда, в том числе утка, приготовленная в карамели, и салат с крабом и клубникой. Кроме того, можно попробовать пельмени с осетриной и щучьей икрой, борщ с телятиной и уху по-карельски.

В качестве альтернативы предлагается филе палтуса с гарниром из овощей и медальоны из оленины с лесными грибами.

Иностранные гости смогут насладиться вкусом щербета из морошки и яблочного пирога с ванильным мороженым. В качестве напитков им предложат крымское вино «Блан де Неж» урожая 2022 года и краснодарское вино «Казак Красная Горка» того же года выпуска.

Ранее Песков рассказал, обменялись ли Путин и Трамп поздравлениями с Днем Победы.