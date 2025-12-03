«Утратили каноническую связь»: священников в Ульяновске отстранили за языческие посты

Симбирская епархия отстранила от служения двух священников — отца и сына. Их обвиняют в 16-летнем разрыве связи с Церковью и публикации материалов языческого характера в социальных сетях. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным епархии, протоиерей на протяжении полутора десятилетий игнорировал попытки священноначалия выйти на контакт и трижды не явился на вызов к архиерею. В отношении него был вынесен запрет на совершение богослужений до принесения покаяния.

Его сын, также священнослужитель в сане диакона, поступил схожим образом. Более того, он не только заблокировал контакты епархии, но и годами состоял в языческих интернет-сообществах, активно делясь соответствующей информацией. Теперь обоим клирикам грозит суровое наказание по церковным законам — извержение из сана, то есть лишение священнического статуса. Дело передано в церковный суд, заседание которого должно состояться в ближайшее время.

