Утренний кофе оказался опасным: врачи раскрыли страшную правду

Врач-гастроэнтеролог Александра Прозорова рекомендует отказаться от употребления кофе на пустой желудок. Сочетание кофеина и хлорогеновых кислот стимулирует избыточную выработку желудочного сока и повышает его кислотность, передает ее слова « Лента.ру ».

Употребление кофе до приема пищи может вызывать тошноту, тяжесть в животе и нарушения стула. Напиток особенно опасен для людей с диагностированными гастритом, язвенной болезнью и гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью.

Гастроэнтеролог также не рекомендует употреблять натощак фруктовые соки и сладкие газированные напитки. Высокое содержание сахара и кислот изменяет кислотность желудочного сока.

Питьевые йогурты теряют эффективность при употреблении до еды. Полезные бактерии погибают под воздействием желудочного сока при отсутствии пищи.

Ранее врач-эндокринолог Оксана Михалева развеяла популярный миф об употреблении напитков во время еды.