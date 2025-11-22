Утренний кофе оказался опасным: врачи раскрыли страшную правду
Гастроэнтеролог Прозорова: кофе натощак приводит к разрушению ЖКТ
Фото: [Фото: медиасток.рф]
Врач-гастроэнтеролог Александра Прозорова рекомендует отказаться от употребления кофе на пустой желудок. Сочетание кофеина и хлорогеновых кислот стимулирует избыточную выработку желудочного сока и повышает его кислотность, передает ее слова «Лента.ру».
Употребление кофе до приема пищи может вызывать тошноту, тяжесть в животе и нарушения стула. Напиток особенно опасен для людей с диагностированными гастритом, язвенной болезнью и гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью.
Гастроэнтеролог также не рекомендует употреблять натощак фруктовые соки и сладкие газированные напитки. Высокое содержание сахара и кислот изменяет кислотность желудочного сока.
Питьевые йогурты теряют эффективность при употреблении до еды. Полезные бактерии погибают под воздействием желудочного сока при отсутствии пищи.
