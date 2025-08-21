Рано утром в четверг, 21 августа, российские ракеты и дроны осуществили массированную атаку, которая затронула не только западные, но и восточные регионы Украины. Об этом свидетельствуют данные мониторинговых систем, предоставленных обеими сторонами конфликта.

Не успел портал «Украина.ру» написать, что первые крылатые ракеты Х-101, выпущенные стратегической авиацией, уже заходят в воздушное пространство Украины, как выяснилось, что они уже движутся в сторону Чернигова, Кривого Рога и остальной части Днепропетровской области.

Кроме того, российские ударные беспилотные летательные аппараты продолжают наносить удары по объектам Вооруженных сил Украины в Бучанском районе под Киевом.

Над территорией Украины в воздухе в настоящее время находится не менее 70 беспилотников «Герань», жалуется противник.

Ранее сообщалось, что российские «Калибры» и «Искандеры» гремят во Львове и Луцке.