Утвержден порядок тестирования детей мигрантов на знание русского языка

Для того, чтобы иметь право обучаться в российских школах, дети мигрантов должны будут сдать тест по русскому языку. Причем сданным он будет считаться, если знания ребенка оценили минимум на три балла.

Именно такой порог утвердил Рособрнадзор. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Тестирование начнут проводить с 1 апреля.

Тестирование должны будут проходить иностранные граждане и лица без гражданства, отметили в пресс-службе Рособрнадзора.

Данный минимум станет подтверждением требований к знанию русского языка у детей иностранных граждан.

Ранее сообщалось о том, что в подмосковных Котельниках выявили нелегальных мигрантов.