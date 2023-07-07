Утверждение проекта планировки территории теперь занимает в Подмосковье всего двадцать дней

Новая комплексная услуга, которая появилась на портале госуслуг Подмосковья, помогла в четыре раза ускорить утверждение проекта планировки территории. Об этом рассказали в региональном Министерстве госуправления, ИТ и связи.

Отмечается, что теперь утверждение проекта планировки территории и договор комплексного развития будут предоставляться в рамках рассмотрения одного заявления. Услугу теперь оказывают за двадцать дней вместо восьмидесяти, а также сокращен список обязательных документов: с 7 до 3.

Напоминаем, что до начала строительных работ застройщик должен подготовить и согласовать проект планировки территории. Это документ, который устанавливает параметры объектов и их местоположение на определенной территории. В случае положительного решения дополнительное соглашение к договору развития территории направляется заявителю проактивно.

Накануне губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что задача правительства состоит в том, чтобы своевременно реагировать на все важные процессы в регионе.