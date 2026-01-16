«Уважаем, но покупать не будем»: скрытый смысл заявления GAC о российском автопроме

Представитель китайской автомобильной компании GAC Motor Ян Сяолин высказал мнение о месте и значении бренда Lada на российском рынке. По его словам, в GAC с уважением относятся к роли и историческому вкладу Lada в развитие автомобильной промышленности России, пишет ГР.

Специалист отметил, что современный авторынок отличается многообразием, и каждый бренд, включая Lода, уверенно занимает собственную позицию и ориентируется на свою целевую аудиторию. Он охарактеризовал Lada как марку с богатым прошлым, имеющую огромное значение для российского потребителя.

В то же время глава АвтоВАЗа Максим Соколов ранее прокомментировал деятельность китайских автопроизводителей на российском рынке. Он заявил, что ценовая политика китайских марок, по его мнению, «перешла все разумные пределы» и превышает ценники других представленных на рынке брендов.

