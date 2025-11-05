«Уволили через неделю после отправки на СВО»: отдел кадров лишил россиянина работы без предупреждения

В Александрове Владимирской области произошел случай незаконного увольнения военнослужащего, участвующего в специальной военной операции (СВО), сообщил телеканал 6tv.ru.

Мужчина, заранее уведомивший отдел кадров о направлении в зону боевых действий, был уволен за прогул спустя неделю после своего отъезда.

Для восстановления нарушенных трудовых прав супруга военнослужащего обратилась с заявлением в органы прокуратуры. После проведения проверки и вмешательства надзорного ведомства, приказ об увольнении был отменен. Действие трудового договора приостановлено до момента возвращения мужчины со службы.

