Узбекистан получил $95 млн из активов дочери экс-президента Каримова

Отабек Фозилкаримов, заместитель министра экономики и финансов Узбекистана, проинформировал прессу о поступлении в государственный бюджет еще $95 млн США, изъятых в Швейцарии у Гульнары Каримовой, старшей дочери экс-президента Ислама Каримова.

Он уточнил, что существует соглашение о возврате в общей сумме $131 млн. На данный момент $87 млн, полученных ранее из швейцарских активов, инвестированы в секторы здравоохранения и образования.

Также Фозилкаримов упомянул о текущих усилиях по возвращению активов из Бельгии. В данном случае речь идет о сумме в $108 млн.

Ранее сообщалось, что ГК «Конкорд» Пригожина потерял контракты и распродал свои активы.