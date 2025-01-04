Узбекистанца осудили на несколько лет за участие в СВО

В Узбекистане Андижанский городской суд осудил гражданина за участие в спецоперации на Украине. Установили, что он выполнял боевые задачи на стороне ВС России.

Житель Анджиана попал под суд за участие в военном конфликте на Украине на стороне ВС РФ. Установили, что узбекистанец уехал на заработки в РФ, но позже заключил контракт с Минобороны России.

Его обвинили в вербовке на военную службу и участие в боевых миссиях на стороне иностранного государства, что запрещено по законам Узбекистана.

Суд приговорил наемника к ограничению свободы. Наказание будет длиться четыре года и два месяца, пишет РИА Новости, ссылаясь на текст приговора. Сам обвиняемый раскаялся, сделал чистосердечное признание и согласился сотрудничать со следователями. Суд учел это, а также наличие у мужчины трех детей. Повлияло на приговор и то, что у обвиняемого ранее не было судимостей.

Ранее сообщалось, что наемник из Литвы, насмехавшийся над терактом в «Крокусе», стал инвалидом.