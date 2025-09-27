Узбекская авиакомпания с начала лета не выплачивает россиянам зарплату

Почти 50 российских сотрудников узбекской авиакомпании Air Samarkand столкнулись с трехмесячной задержкой зарплаты. Они рассказали о происходящем масс-медиа, надеясь на огласку и реакцию для решения проблемы. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на SHOT.

По данным источника, работники не получают денежные средства с начала лета, что вынудило часть персонала уволиться. Ситуация осложняется прекращением выплат на аренду жилья и даже на питание — ранее сотрудники могли получать деньги на еду по специальному рапорту.

Сотрудники также жалуются на некорректное отношение со стороны некоторых руководителей иностранного перевозчика.

Представители Air Samarkand признали факт задержек, однако по данным канала, переложили ответственность на заказчиков компании.

По предварительным сведениями, этот случай задержек в компании не первая. Якобы аналогичная проблема возникала весной, но тогда ее удалось урегулировать.

