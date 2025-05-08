Узбекская ОПГ-диаспора в Москве ликвидирована судом по иску Минюста

В соответствии с решением Московского городского суда, региональная общественная организация «Узбекская национально-культурная автономия в городе Москве» была ликвидирована. Причиной стало нарушение закона, о чем сообщает информационное агентство ТАСС .

Компания также удалена из Единого государственного реестра юридических лиц, где она была зарегистрирована еще в 2015 году.

По данным Министерства юстиции Российской Федерации, организация не располагается по указанному адресу, и определить её фактическое местонахождение не представляется возможным. Более того, устав узбекской автономии не соответствует требованиям законодательства.

Также «Узбекская национально-культурная автономия в городе Москве» не предоставляет в контролирующий орган сведения о своей работе и документацию, подтверждающую использование средств. Более того, она не реагирует на неоднократные уведомления.

Как напоминает Телеграм-канал «Многонационал», ранее эту диаспору возглавлял печально известный Бахром Исмаилов. Однако он, по всей видимости, отказался от этой должности и теперь работает помощником влиятельного сенатора Ильяса Умаханова.

Ранее сообщалось, что таджикская и цыганская диаспоры устроили массовый мордобой посреди Уфы.