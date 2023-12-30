Ужас в Белгороде: число убитых достигло пяти человек, порядка 30 пострадали

В результате обстрела Белгорода вражескими войсками количество погибших увеличилось до 5 человек, передает SHOT со ссылкой на источник.

«Среди погибших, по нашим данным, 2 ребёнка и 3 мужчин. Более 20 пострадавших обратились за помощью», - приводится в публикации.

По данным других пабликов в соцсетях число пострадавших достигло 30 человек, среди них есть женщины и дети.

Напомним, в районе 15 часов дня по мск украинские боевики обстреляли центр Белгорода, погибли двое детей и двое взрослых, есть пострадавшие. Об этом проинформировал в соцсетях губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Глава региона добавил, что при вражеской атаке несколько снарядов угодили в жилой сектор, уточнил губернатор. Других подробностей пока не приводится.

Ранее сообщалось, что в центре Белгороде ревет сирена ракетной опасности, жителей призвали спуститься в укрытие. Опасность повторной бомбардировки со стороны Украины сохраняется.