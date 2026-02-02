Ужасные последствия скромности: почему обычная застенчивость может привести к тяжелой операции

Гастроэнтеролог Марина Быченкова обратила внимание на проблему, известную как «синдром застенчивого кишечника», когда человек испытывает сильный психологический дискомфорт и стеснение при необходимости воспользоваться туалетом вне дома. Специалист предупредила, что регулярная вынужденная задержка стула по этой причине может иметь серьезные негативные последствия для здоровья. Ее цитирует UfaTime.ru.

По словам врача, такое поведение способно привести к развитию хронических запоров, образованию геморроя, трещин прямой кишки и даже к недержанию кала. Для минимизации рисков Быченкова рекомендует придерживаться нескольких правил: употреблять достаточное количество клетчатки для нормализации стула, избегать чрезмерного натуживания и ограничивать время пребывания в уборной шестью минутами.

Особое внимание гастроэнтеролог уделила детскому возрасту, призвав родителей не формировать у ребенка страх или чувство стыда, связанные с посещением туалета в общественных местах или в гостях, чтобы избежать развития психологических и физиологических проблем в будущем. В сложных случаях для преодоления синдрома может потребоваться помощь психолога.

Ранее сообщалось о том, что президент ФИФА предложил рассмотреть снятие запрета с российских команд.