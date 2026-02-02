МОК призвал украинских спортсменов не протестовать против россиян на Олимпиаде-2026

Международный олимпийский комитет (МОК) обратился к украинским спортсменам с призывом воздержаться от любых акций протеста против российских участников на предстоящих зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Об этом заявил украинский скелетонист Владислав Гераскевич.

Как сообщает украинское СМИ, спортсмен подтвердил, что МОК вступил в контакт с украинской стороной по вопросу возможных политических демонстраций во время Игр. Точное содержание и формат этого обращения не раскрываются, но очевидно, что организаторы стремятся максимально деполитизировать событие и избежать скандалов, которые могли бы омрачить соревнования.

Ранее сообщалось о том, что президент ФИФА предложил рассмотреть снятие запрета с российских команд.