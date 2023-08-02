Уже 1 сентября ученики пойдут в обновленную гимназию в подмосковном Лыткарино
Фото: [Пресс-служба Министерства строительного комплекса МО]
Капитальный ремонт здания гимназии №1 на улице Первомайская в городском округе Лыткарино находится на финальной стадии. строительная готовность данного объекта составляет уже восемьдесят пять процентов. Об этом сообщили в региональном Министерстве стройкомплекса.
Отмечается, что ремонтные работы проводятся в рамках президентской программы капитального ремонта объектов образования. На объекте задействовано более 140 рабочих и три единицы техники. Подрядчик уже приступил к сборке и расстановке мебели.
Ранее глава Московской области Андрей Воробьев сообщил, что каждый год в регионе капитально ремонтируют более шестидесяти школ.