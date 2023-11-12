Уже 70 граждан РФ покинули Газу через КПП «Рафах» - МЧС

Порядка 70 россиян эвакуированы к настоящему времени из сектора Газа, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Ранее в МЧС проинформировали, что российские граждане начали покидать охваченный войной палестинский анклав через пункт пропуска «Рафах» на границе с Египтом.

«70 россиян эвакуированы из сектора Газа», - цитирует ТАСС информацию ведомства.

Отмечается, что сразу по выходу из Газы россиянам предоставляют еду и воду. Все те, что нуждаются, получают медицинскую помощь и помощь психологов.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные. Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».