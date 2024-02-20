Уже более 315 тысяч пенсионеров участвуют в Подмосковье в проекте «Активное долголетие»
Фото: [Пресс-служба Министерства социального развития МО]
С начала этого года число участников губернаторского проекта «Активное долголетие» возросло уже на пятнадцать тысяч и сейчас проект насчитывает 315 тысяч пенсионеров. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.
Отмечается, что самыми популярными активностями у активных долголетов остаются экскурсии, а из спортивных — йога и скандинавская ходьба.
В ведомстве напоминают, что проект «Активное долголетие» и все занятия в эго рамках проводятся бесплатно. Здесь можно найти занятие на любой вкус — спорт, творчество, креативные съемки, выращивание экзотических фруктов и растений, изучение языков, реализация своего хобби на широкую аудиторию и даже помощь участникам СВО.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил государственные награды участникам СВО из добровольческого отряда «БАРС».