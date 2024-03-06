Уже более 40 тысяч тонн удобрений для сезонных полевых работ уже приобрело Подмосковье

В Московской области продолжается подготовка к весенне-полевым работам нового сезона. Так, в рамках этой подготовки в регионе уже закупили более сорока одной тысячи тонн удобрений. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Отмечается, что на сегодняшний день общая обеспеченность региона минеральными удобрениями сегодня составляет более шестидесяти процентов. Предприятия активно закупают минеральные удобрения, потребность в которых в период весенних полевых работ наиболее высока: аммиачную селитру, азофоску, диаммофоску и сульфат аммония. Выйти на максимальный уровень готовности планируется уже в апреле.

На территории региона с начала этого года наиболее активно минеральные удобрения приобретают пять городских округов: Коломна, Лотошино, Зарайск, Ступино, Серебряные Пруды.

Ранее губернатор Андрей Воробьев дал поручение тщательно подготовиться к весеннему паводку и обеспечить безопасность жителей.