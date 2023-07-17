Уже более двадцати новых автобусов вышло с начала года на маршруты в подмосковном Ногинске

Общество

Фото: [Пресс-служба Министерства дорожной инфраструктуры и транспорта МО]

Автобус большого класса вместимости марки НеФАЗ вышел на маршрут No382 «Ногинск (п. Октября) — Москва (м. Партизанская)». Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

В ведомстве подчеркнули, что введение новых автобусов на маршруты помогает повышать качество общественного транспорта и улучшает условия для пассажиров, особенно это актуально для городов с большим пассажиропотоком.

Отмечается, что всего на маршруты общественного транспорта Московской области с начала 2023 года уже поступило более одной тысячи новых автобусов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что тротуар по запросу жителей деревни Крючково под Истрой отремонтируют до конца лета.

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