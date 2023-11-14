Уже более двадцати пяти тысяч жителей Подмосковья закончили Школы для приемных родителей

В Московской области Школы для приемных родителей закончили более 25 тысяч выпускников. Ежегодно у нас выпускается около двух с половиной тысяч слушателей. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства соцразвития региона.

Глава ведомства Людмила Болатаева отметила, что главная цель таких школ состоит в формировании у будущих приемных родителей психологической готовности принять ребенка в семью. Они есть в каждом городском округе — всего их 73. Обучение длится восемьдесят часов.

Она также подчеркнула, что подобная подготовка помогает не только будущим приемным родителям, но и самим детям в скорой адаптации и возможностях максимального развития в новой семье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам внимательно относиться к обращениям жителей на «Доброделе».