Уже более одного миллиона онлайн-услуг получили жители Подмосковья в цифровых МФЦ

Примечательно, что цифровые МФЦ становятся все популярнее среди жителей Московской области. За 8,5 месяцев текущего года в смарт-центрах получено более 1 млн онлайн-услуг. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства госуправления, ИТ и связи региона.

Отмечается, что этот показатель почти на 17% выше, чем за аналогичный период прошлого года, и почти в два раза больше, чем за весь 2021 год. Это неудивительно, поскольку оформлять онлайн-услуги можно быстро и просто.

Глава ведомства Надежда Куртяник подчеркнула, что в цифровых зонах открыто более восьмисот рабочих мест, установлено современное оборудование, удобная мебель. Рядом дежурят консультанты, которые всегда помогут с заполнением заявления и расскажут, как пользоваться региональным и федеральным порталами госуслуг. Еженедельно за онлайн-услугами через цифровые МФЦ обращаются порядка тридцати тысяч раз.

Известно, что самыми востребованными услугами в смарт-центрах являются получение выписки из домовой книги, выдача социальной карты жителя Подмосковья, а также предоставление субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Сегодня губернатор Подмосковья Андрей Воробьев представил кандидатуры на посты вице-губернаторов и зампредов областного правительства, они были утверждены в рамках внеочередного заседания регионального парламента.