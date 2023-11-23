Уже более пятисот врачей трудоустроились в Подмосковье по программе «Приведи друга»

В Подмосковье продолжают активно поддерживать медицинских работников. Так, по одной из важных программ «Приведи друга» с начала текущего года в регионе трудоустроились более трехсот врачей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.

Напоминаем, что данная программа была запущена в регионе в прошлом году. За это время, благодаря ей, к трудоустроились 565 врачей и специалистов со средним медицинским образованием, в том числе 312 — с начала этого года.

В этом году программа пользовалась особой популярностью среди медсестер, фельдшеров скорой помощи, анестезиологов-реаниматологов. Примечательно, что наибольшее количество участников программы работает в Красногорске, Сергиевом Посаде, Раменском, Реутове и Пушкино.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что все женские консультации в Подмосковье модернизируют до конца года.