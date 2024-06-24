Уже более половины работ капитального ремонта выполнили в детском саду «Улыбка» в Балашихе

В городском округе Балашиха в микрорайоне Железнодорожный, в рамках президентской программы по капитальному ремонту объектов образования, продолжаются работы в детском саде № 26 «Улыбка». Об этом сообщает пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время подрядчик проводит электромонтажные и сантехнические работы, устройство кровли, а также занимается монтажом окон и слаботочных систем. В рамках капитального ремонта проведут полное обновление мебели и оборудования. Открыть детский сад планируется 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев наградил подростков, спасших людей в «Крокусе», и работников образования и культуры.