Уже более полумиллиона жителей Подмосковья проголосовали за территории для благоустройства

За десять дней со старта Всероссийского голосования по выбору территорий для благоустройства в Подмосковье приняли участие уже более пятисот пятидесяти тысяч жителей региона. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

Напоминаем, что в этом году, на голосовании представлены двести двадцать территорий из пятидесяти трех городских округов Подмосковья. До конца апреля жители Подмосковья старше 14 лет смогут проголосовать на сайте за выбранную ими территорию. Примечательно, что к реализации выбранных объектов приступят в 2025 году.

«В январе этого года, Владимир Владимирович Путин, продлил программу „Формирование комфортной городской среды“ до 2030 года. В ее реализации нам очень поможет голосование. Благодаря этому голосованию, где каждый житель может принять участие, мы можем видеть, какие территории нам необходимо благоустроить в первую очередь», — отметил глава ведомства Михаил Хайкин.

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