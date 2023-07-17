Уже более шести тысяч бездомных собак отловили с начала года в Подмосковье

Для регулирования численности животных без владельцев на территории Подмосковья работает программа ОСВВ — отлов-стерилизация-вакцинация-возвращение в прежнюю среду обитания. Так, за прошедшую неделю в округах региона подрядными организациями отловили двести собак без владельцев.

Отмечается, что после всех мероприятий животных выпускают обратно на улицу. Однако если собака проявляет агрессию, то ее оставляют на пожизненное содержание в приюте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главы городских округов обсудят с правоохранителями вопросы миграционной повестки.