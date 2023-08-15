Уже более шестидесяти рентген-аппаратов установили в Подмосковье за полтора года

С прошлого года в Подмосковье заменили 48 рентген-аппаратов, а также открыли еще 13 новых точек. Об этом рассказали в региональном Минздраве.

Напоминаем, что в регионе проводится большая работа по оснащению медицинских организаций современным тяжелым оборудованием. Это и замена аналоговых аппаратов на цифровые, и открытие новых кабинетов. Отмечается, что было выделено уже более одного миллиарда рублей.

Так, новый рентген-аппарат заработал во взрослой поликлинике №1 Егорьевской больницы. В день на нем планируется проводить более 40 исследований. Отмечается, что новый рентген-аппарат — отечественного производства. Оборудование закуплено по поручению губернатора Андрея Воробьева, благодаря нацпроекту «Здравоохранение».

Ранее губернатор рассказал, что работников скорой помощи в Подмосковье застрахуют и обеспечат тревожной кнопкой.