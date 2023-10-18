Уже более ста практик применения ИИ размещено на портале «Цифровое Подмосковье»

Три новых «умных» решений опубликовали на портале «Цифровое Подмосковье» . Об этом сообщили в пресс-службе Министерства госуправления, ИТ и связи Московской области.

Глава ведомства Надежда Куртяник отметила, что портал регулярно пополняется новыми кейсами. Например, в сентябре пользователям стали доступны еще три подмосковные практики применения искусственного интеллекта. Среди них – голосовой помощник Галина, который круглосуточно принимает звонки на горячей линии МФЦ региона.

Отмечается, что наибольший интерес пользователей вызывают практики применения искусственного интеллекта в сфере здравоохранения, транспорта, государственного и муниципального управления. При этом любой пользователь может изучить уже представленные практики, выбрать готовое решение и внедрить в свою деятельность.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире «России 24» подчеркнул, что самым дорогим на посту главы региона является доверие жителей.