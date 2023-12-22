Уже более ста тысяч раз жители Подмосковья воспользовались чат-ботом для записи к врачу

Жители Подмосковья могут записаться к врачу или на вакцинацию от COVID-19, обратившись к чат-боту «Денису». Его услугами воспользовались уже более ста тысяч раз. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Министерства государственного управления, ИТ и связи.