Уже более ста тысяч раз жители Подмосковья воспользовались чат-ботом для записи к врачу
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Жители Подмосковья могут записаться к врачу или на вакцинацию от COVID-19, обратившись к чат-боту «Денису». Его услугами воспользовались уже более ста тысяч раз. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Министерства государственного управления, ИТ и связи.
«Самый популярный сервис чат-бота — запись на прием к врачу. Жители им воспользовались более 65 тысяч раз, а после посещения специалиста поставили более 37 тысяч оценок», — отметил директор ИТ-компании «МАКСИМУМ» Александр Степанов.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжают активную работу по модернизации первичного звена и стационаров.