Уже более восьмидесяти тысяч ребят отдохнули в лагерях Подмосковья с начала лета

В настоящее время в лагерях Подмосковья отдыхают двадцать тысяч ребят. Об этом сообщили в региональном Министерстве соцразвития.

Отмечается, что для юных жителей и гостей Подмосковья работает более ста загородных лагерей, а также шесть палаточных. До конца летнего сезона остался месяц и скучать детям не приходится, ведь в лагерях проходит масса активностей: творческие кружки, спортивные мероприятия и состязания, занятия робототехникой, конкурсы, викторины и многое другое.

Ранее вице-губернатор региона Ирина Каклюгина проверила, как проходит отдых детей участников специальной военной операции в лагере «Литвиново».