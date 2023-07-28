Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина проверила, как проходит отдых детей участников СВО в лагере «Литвиново»

Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина и председатель государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева посетили в оздоровительный комплекс Литвиново в Наро-Фоминске, чтобы проверить, как отдыхают дети участников спецоперации, сообщили в областном Минсоцразвития. Вместе с ними в лагерь приехал Герой России, член наблюдательного совета фонда Алексей Романов.

«В этом году мы выделили 3 тысячи путевок для ребят от 7 до 14 лет. На тематических двухнедельных сменах дети знакомятся с культурой и особенностями регионов России, городами Подмосковья и достижениями нашей страны», — отметила Ирина Каклюгина.

В лагере для детей есть три футбольных поля, два бассейна, волейбольные и баскетбольные площадки, а также боулинг, бильярд, аэрохоккей и столы для пинг-понга. Ребята также занимаются творчеством, рукоделием, пением, танцами и изучают актерское мастерство. По словам вице-губернатора, сейчас в лагере находятся порядка 500 детей, чьи родители отправились в зону СВО. Она отметила важность поддержки этих ребят, для этого в лагере работают психологи.

В ходе своей поездки Ирина Каклюгина и Анна Цивилева осмотрели жилые корпуса лагеря и спортобъекты, а также пообщались с детьми.

«Каждый из нас с большим уважением и вниманием относится к ветеранам СВО. Они должны получать всю необходимую помощь и поддержку, в том числе оперативно решать вопросы отдыха детей. Наши филиалы активно работают в этом направлении в каждом регионе России», — сказала Цивилева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что с молодежью важно разговаривать на одном языке.