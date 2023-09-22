«Уже были стычки»: что происходит в Ереване на фоне протестов
Очевидцы рассказали об обстановке в Ереване во время митингов
Фото: [Стрингер/Sputnik/©РИА Новости]
На улицах Еревана уже четвертый день не стихают митинги с требованиями отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об обстановке в городе нам рассказали местные жители.
По словам очевидцев, протесты в действительности достаточно масштабны и сопровождаются применением физической силы. Однако простые граждане, не участвующие в акциях, живут прежней жизнью.
«Центральные улицы перекрывают для митингов, люди протестуют, все переживают о происходящем, но не сдаются. Полиция сопровождает все митинги, патрулирует улицы. Уже были стычки протестующих с правоохранителями, даже видео есть в интернете. Но все магазины, аптеки и другие заведения работают так же, как и раньше», — рассказала жительница Еревана Арева Г. корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Еще одна местная жительница Дарья Д. отметила возникновение логистических проблем в столице Армении, но подтвердила, что большинство объектов в городе по-прежнему функционируют.
«Как такового ничего не изменилось, появилась проблема с автобусами и проблема того, что машины для перевозки гуманитарной помощи не могут проехать к месту сбора из-за протестов. Все довольно спокойно, все работает в штатном режиме. Даже в центре, где проводятся митинги, открыты кафе», — сообщила собеседница.
Ранее мы сообщали, что массовые задержание протестующих продолжились в Ереване.