«Уже были стычки»: что происходит в Ереване на фоне протестов

На улицах Еревана уже четвертый день не стихают митинги с требованиями отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об обстановке в городе нам рассказали местные жители.

По словам очевидцев, протесты в действительности достаточно масштабны и сопровождаются применением физической силы. Однако простые граждане, не участвующие в акциях, живут прежней жизнью.

«Центральные улицы перекрывают для митингов, люди протестуют, все переживают о происходящем, но не сдаются. Полиция сопровождает все митинги, патрулирует улицы. Уже были стычки протестующих с правоохранителями, даже видео есть в интернете. Но все магазины, аптеки и другие заведения работают так же, как и раньше», — рассказала жительница Еревана Арева Г. корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Еще одна местная жительница Дарья Д. отметила возникновение логистических проблем в столице Армении, но подтвердила, что большинство объектов в городе по-прежнему функционируют.

«Как такового ничего не изменилось, появилась проблема с автобусами и проблема того, что машины для перевозки гуманитарной помощи не могут проехать к месту сбора из-за протестов. Все довольно спокойно, все работает в штатном режиме. Даже в центре, где проводятся митинги, открыты кафе», — сообщила собеседница.

Ранее мы сообщали, что массовые задержание протестующих продолжились в Ереване.