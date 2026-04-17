«Уже на 30% больше»: почему россияне массово скупают короткие оздоровительные туры в Подмосковье на выходные

Санатории Москвы и Подмосковья столкнулись с ажиотажным спросом на летний сезон: по оценкам участников рынка, около восьмидесяти процентов номерного фонда в популярных здравницах столичного региона уже забронировано. Как сообщил Агентству городских новостей «Москва» медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаил Данилов, представители отрасли ожидают дальнейшего роста интереса ближе к началу высокого сезона, однако уже сейчас загрузка на летние месяцы в ряде учреждений достигает семидесяти-восьмидесяти процентов.

Эксперт отметил, что средняя стоимость путевок по сравнению с прошлым годом увеличилась на десять-пятнадцать процентов, что является стандартным ежегодным повышением, обусловленным ростом цен на продукты, тарифов ЖКХ и общей инфляцией. При этом Данилов обратил внимание на изменение потребительских предпочтений: многие санатории фиксируют повышенный интерес к более коротким оздоровительным программам, особенно среди семейных гостей. По его словам, дефицит в Подмосковье классических отелей resort-формата дополнительно подогревает спрос на санатории, которые для клиента успешно закрывают запрос на загородный летний отдых, предлагая при этом бонус в виде лечебных процедур и новых впечатлений. Также он добавил, что глубина бронирования по сравнению с предыдущим годом заметно сократилась.

Схожую тенденцию подтвердили и в пресс-службе национального туроператора «Алеан». Там уточнили, что все больше путешественников принимают решение о покупке тура буквально накануне заезда. В компании ожидают дальнейшего роста спроса по мере приближения высокого сезона и фиксируют увеличение числа коротких заездов в санаториях. Интерес к летним оздоровительным программам с проживанием, питанием и базовым набором процедур на выходные дни вырос на тридцать процентов относительно аналогичного периода прошлого года.

