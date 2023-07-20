Уже пятьсот подмосковных детей-сирот получили квартиры с начала этого года

В Подмосковье продолжается выдача квартир детям-сиротам. Об этом рассказали в региональном Министерстве соцразвития.

Глава ведомства Людмила Болатаева напомнила, что дети на выбор могут получить квартиру или жилищный сертификат, срок выдачи которого в этом году продлен до 1 ноября. Отмечается, что сегодня еще девять детей-сирот из подмосковной Балашихи получили свои ключи от своего жилья.

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