Уже почти две тысячи заявок на жилищные сертификаты подали с начала года в Подмосковье

Собственники аварийных жилых помещений в Подмосковье с января этого года подали уже более тысячи восьмисот заявлений на жилищные сертификаты. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Отмечается, что наибольшее количество заявлений подано в Шатуре (554), Орехово-Зуевском округе (283), Сергиево-Посадском округе (255), Ступино (229), Егорьевске (211. Всего за данной мерой поддержки обратились более 2,8 тысячи человек. Общая расселяемая площадь аварийного жилья за счет данной меры поддержки составляет более пятидесяти тысяч квадратных метров.

Люди все чаще выбирают жилищные сертификаты, что значительно позволяет ускорить переезд в новое жилье, ведь человеку не нужно ждать, когда построят дом под переселение. Собственник может получить деньги и самостоятельно построить или приобрести жилье.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что масштабная программа модернизации ЖКХ в Подмосковье коснется 5,4 млн жителей.