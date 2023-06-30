Уже шесть стоматологий Подмосковья «перезагрузили» с начала года

Шесть стоматологических поликлиник в пяти муниципалитетах Подмосковья привели к единому стандарту. Об этом рассказали в региональном Министерстве здравоохранения.

Отмечается, что «перезагрузка» позволяет стандартизировать процессы в работе медучреждений, а также создать комфортные зоны ожидания приема врача, установить удобную навигацию в едином стиле. А всего в проекте в этом году участвует тридцать одна медицинская организация.

Ранее Андрей Воробьев посетил подмосковную Ивантеевку с рабочим визитом, в ходе которого проверил работу отремонтированной детской поликлиники № 2.