Уже шестьсот стобалльных результатов за ЕГЭ насчитывается в Подмосковье

В Подмосковье на данный момент насчитывается уже 600 высших результатов за единый государственный экзамен (ЕГЭ) для одиннадцатиклассников, сообщили в областном Минобразования.

«37 выпускников получили высший балл по двум предметам и трое ребят набрали 100 баллов по трем предметам», — отметила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

В сообщении министерства уточнили, что в регионе в этом году в 10 раз возросло число стобалльников по географии. Результаты также улучшились по химии и литературе. При этом это еще не окончательные результаты этого года.

«Результаты ЕГЭ в этом году впечатляют. Учащиеся и их педагоги проделали большую работу. Для мультистобалльников предусмотрено денежное вознаграждение — 100 тысяч рублей. А учителя, подготовившие двух и более учеников с наивысшим баллом, получат 150 тысяч рублей», — добавила Каклюгина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился со стобалльниками, победителями и призерами ВОШ из Подмосковья в одинцовском филиале МГИМО.