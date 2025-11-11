«Уже третий арест»: уличную певицу Наоко снова арестовали на 13 суток
Петербургскую уличную певицу в третий раз отправили за решетку. Диану Логинову и музыканта ее группы арестовали на 13 суток за несогласованный концерт на Сенной площади, который, по мнению суда, нарушил общественный порядок. Об этом сообщает РИА Новости.
Ленинский районный суд Санкт-Петербурга вынес очередной административный приговор уличной исполнительнице Диане Логиновой, известной под псевдонимом Наоко. Музыканта и ее аккомпаниатора Александра Орлова арестовали на 13 суток за организацию несанкционированного выступления на Сенной площади в конце сентября. По данным судебной пресс-службы, их импровизированный концерт собрал около 25 человек и заблокировал проход к станции метро.
Для Логиновой это уже третий административный арест за аналогичные правонарушения в текущем году. Ранее ее неоднократно привлекали к ответственности за проведение несогласованных публичных акций. Помимо этого, в конце октября суд оштрафовал певицу на 30 тыс. руб. по отдельному административному делу о дискредитации российской армии, связанному с исполнением песен иноагентов.
