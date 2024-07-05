Уже в День знаний в Орехово-Зуево после капитального ремонта откроет свои двери Демиховский лицей

В Орехово-Зуевском городском округе продолжается ремонт Демиховского лицея, строительная готовность объекта составляет уже шестьдесят процентов. Об этом рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Так, на площадке задействовано более шестидесяти рабочих, а также две единицы спецтехники. Подрядчик продолжает фасадные и кровельные работы, установку оконных блоков, монтаж инженерных сетей, устройство входных групп, укладку настенной и напольной плитки.

В ходе проводимых работ обновление коснется всего здания образовательного учреждения. Школа будет оснащена современным оборудованием и мебелью. При этом завершить все работы планируется до 20 августа.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что 24 новые школы откроют в Подмосковье 1 сентября.