Уже в следующем году начнется третий этап преображения парка Талалихина в Подольске

Контракт на выполнение работ по разработке концепции благоустройства, инженерных изысканий и проектно-сметной документации набережной реки Пахры заключили в подмосковном Подольске. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Ожидается, что благоустройство набережной реки Пахры станет третьим этапом благоустройства парка имени Виктора Талалихина. Напоминаем, что реконструкцию парка проводят в рамках региональной программой «Формирование современной комфортной городской среды».

Концепцию благоустройства представили на публичных слушаниях. Авторы уточнили, что прогулочную зону вдоль берега от проспекта Ленина до усадьбы Ивановское сделают из деревянного настила на сваях, в бывшем карьере по добыче известняка может появиться свой «Стоунхендж», а в игровой зоне для детей — постройки из дерева.

Архитектурная компания перед началом проектирования провела анализ природного ландшафтного окружения. Исследовали территорию и материалы топосъемки. При создании концепции постарались максимально сохранить природно-исторический ландшафт.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что масштабное благоустройство завершится в подмосковной Верее к сентябрю.