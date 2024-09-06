Уже в следующем году в Чехове откроется новая детская поликлиника

В подмосковном Чехове продолжается строительство детской поликлиники, рассчитанной на пятьсот посещений в смену. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Отмечается, что строительство нового медицинского объекта ведется в рамках национального проекта «Здравоохранение». Так, сейчас на площадке задействовано порядка сорока рабочих, а также две единицы спецтехники. Ведутся монолитные работы на уровне третьего этажа здания, устройство инженерных сетей.

В здании разместятся педиатрическое отделение, кабинеты врачей узких специальностей, отделение неотложной помощи, вакцинопрофилактики, функциональной диагностики и реабилитации, кабинеты УЗИ, ЭКГ, инфекционное и стоматологическое отделения, а также комнаты здорового ребенка.

Ранее губернатор Андрей Воробьев в рамках открытия Съезда детских врачей Подмосковья отметил важность работы фонда «Круг добра».