Уже вторая потеря: ветерана СВО из Подмосковья шантажируют похищенной собакой

Жестокий случай, который местные жители называют актом морального падения, потряс Павловский Посад. У ветерана специальной военной операции, комиссованного после тяжелого ранения и получившего инвалидность, похитили престарелую собаку, сообщает REGIONS .

Животное, прожившее с хозяином 15 лет, стало не просто питомцем, а опорой в реабилитации после возвращения с фронта. Практический аспект трагедии выходит за рамки бытового преступления, затрагивая вопросы психологической поддержки ветеранов.

История началась с того, что плохо видящая и почти не слышащая собака случайно выбежала на улицу через приоткрывшуюся калитку. Нашедшие ее люди разместили объявление в соцсетях, но животное обманным путем забрала неизвестная женщина. Когда законный владелец вышел на ее след, она перестала выходить на связь, а через свою мать передала требование о выкупе, пригрозив, что в противном случае собаку больше никто не увидит.

Ситуация приобрела особый резонанс из-за статуса и состояния хозяина. Для ветерана, который уже потерял на фронте боевого товарища — кошку, предупреждавшую бойцов об опасности, новая утрата стала тяжелейшим ударом. Животные, особенно в период адаптации к мирной жизни, часто выполняют роль важнейшего элемента психологической реабилитации, и их потеря способна серьезно осложнить состояние человека.

Юристы отмечают, что подобные действия подпадают под статью о вымогательстве, а само животное рассматривается как имущество, подлежащее возврату законному владельцу.

