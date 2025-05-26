Ужин у Трампа за $1,7 млн разочаровал криптоинвесторов

По свидетельству участников, званый ужин, организованный Дональдом Трампом для криптоинвесторов, посещение которого обошлось каждому в $1,7 млн, был «хуже, чем в самолете». Об этом сообщило издание Telegraph, ссылаясь на отзывы присутствующих.

Как сообщает издание, в четверг Трамп принимал 220 человек в своем гольф-клубе в Вирджинии, которых организаторы назвали обладателями «самого престижного приглашения в мире». Однако, по словам очевидцев, президент выступил с речью и покинул мероприятие, не ответив на вопросы гостей.

Согласно информации Telegraph, гости негативно отозвались о предложенной им еде, в особенности подчеркивая ее невзрачный вид и недостаточное количество овощей. Издание также опубликовало фотографию блюда с мероприятия, отметив, что один из посетителей сравнил его с питанием на борту американской бюджетной авиакомпании Spirit Airlines, заявив, что там кормят лучше.

Ранее сообщалось, что Трамп согласился отложить введение 50-процентных пошлин на товары из ЕС.